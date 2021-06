A carregar o vídeo ...

A Seleção Nacional realizou ontem o derradeiro treino de preparação para o encontro de hoje com a França. No estádio Illovszky Rudolf, em Budapeste, onde tem treinado diariamente - ao invés do Puskás Arena, palco do encontro -, Record captou este momento durante um meiinho, com Cristiano Ronaldo a puxar por Renato Sanches.