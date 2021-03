32 minutos no Cagliari-Juventus e Cristiano Ronaldo já terá feito os críticos retirarem as palavras que esta semana foram deixando após a eliminação da Vecchia Signora na Liga dos Campeões. Depois do primeiro de cabeça e do segundo de penálti, CR7 completou o hattrick com um golo de pé esquerdo. É já um hattrick perfeito!