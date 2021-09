Cristiano Ronaldo partiu e a Juventus continua sem vencer: o resumo da derrota com o Nápoles

No primeiro jogo após a saída de Cristiano Ronaldo, a Juventus voltou a desiludir, agora ao perder por 2-1 em casa do Nápoles. A Vecchia Signora até entrou a ganhar, com um golo bem cedo de Álvaro Morata, mas os napolitanos conseguiram a resposta e alcançaram a reviravolta no segundo tempo. Nas contas da Serie A, o Nápoles lidera com 9 pontos (fruto de 3 vitórias em 3 jogos), a opasso que a Juventus tem 1 ponto, no 14.º.