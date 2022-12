A carregar o vídeo ...

O último treino da Seleção Nacional antes do jogo de amanhã, com a Coreia do Sul, ficou marcado pelo regresso de Cristiano Ronaldo ao trabalho de conjunto. O capitão tinha ficado a fazer trabalho de ginásio da sessão de ontem. Ausentes do relvado continuam os lesionados Otávio, Nuno Mendes e Danilo. (Vídeo Record)