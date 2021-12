Cristiano Ronaldo sobre Simeone: «É uma pessoa com tomates e eu gosto de gente assim»

A carregar o vídeo ...

Foi publicado esta quarta-feira o trailer do documentário que retrata a vida de Diego Simeone, num projeto que conta com imagens inéditas do dia-a-dia do argentino e com testemunhos conhecidos do mundo do futebol, como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Sérgio Ramos e Pep Guardiola. E uma das frases mais fortes é de CR7, com elogios à forma de ser o técnico argentino. O documentário estará disponível em 2022 na Amazon Prime Video, mas aqui já pode ver um 'cheirinho'...