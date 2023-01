Crónica de Miguel Barbosa sobre a 3.ª etapa do Dakar'2023: «Parecia que estávamos na Baja Portalegre»

A carregar o vídeo ...

O comentário do piloto Miguel Barbosa, oito vezes campeão nacional de todo-o-terreno, após a 2.ª etapa do Dakar'2023.



"O dia foi de muita chuva, muita lama que fizeram com que a etapa fosse neutralizada ao km 370 sensivelmente, em CP3. As condições meteorológicas eram muito adversas. Algumas passagens eram muito difíceis de concretizar, o que criou muitas dificuldades aos concorrentes. Hoje será com certeza um dia importante no que à assistência diz respeito para tentar recuperar todos os veiculos.



Nos carros vence Guerlain Chicherit, ele que já está muito atrasado na geral fruto dos problemas registados na etapa de ontem. Apesar de ter feito o 13º tempo e embora os tempos ainda esteja a ser atualizados devido a interrupção da especial em CP3, Nasser Al-Attiyah acaba por ser o piloto que melhor sai da etapa do dia. Chega ao fim em 5º, mas em CP3 está em 13º. No entanto, Carlos Sainz teve parado no troço devido a problemas mecânicos, aos quais se seguiram problemas de navegação e perdeu algum tempo. Desta forma, Nasser Al-Attiyah fica confortavelmente na geral. A grande ameaça vem de Stéphane Peterhansel que está a 20 minutos.



Nas motas Joaquim Rodrigues foi o melhor português, ao fazer o 9º lugar. Rui Gonçalves foi 13º e António Maio 19º. De destacar a grande prestação de Mário Patrão que tem de fazer a assistência à sua moto, sem contar com qualquer tipo de ajuda externa. Foi 2º na etapa e é 3º da geral nesta categoria. Há a realçar este excelente início de Dakar para Mário Patrão. Daniel Sanders vence a etapa e lidera à geral, ele que tem estado bastante consistente este ano e é um dos principais candidatos à vitória. Mason Klein, um jovem piloto que tem impressionado em todas as etapas feitas até agora, ocupa um brilhante 2º lugar da geral. Foi um dia difícil e duro, é tempo de recuperar…. ainda está tudo em aberto. A etapa de amanhã terá 425 km cronometrados. A especial de hoje foi interrompida. Veremos o que organização decide relativamente ao dia de amanhã."