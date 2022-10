Crónica Record de Miguel Barbosa no Baja Portalegre 500: «Muito satisfeito com os resultados que estou a alcançar»

A carregar o vídeo ...

Miguel Barbosa esteve esta sexta-feira em excelente plano na sua estreia aos comandos de uma Toyota Hilux T1+ - por sinal a mesma com que Nasser Al-Attiyah se sagrou recentemente Campeão do Mundo de Rally Raid (W2RC). O piloto do BP Ultimate Adventure Team foi o mais rápido no prólogo e ocupa a 3.ª posição no final da 1.ª etapa desta prova pontuável para a Taça do Mundo FIA de Bajas. "Tendo em conta que estou parado há seis meses só posso estar muito satisfeito com os resultados que estou a conseguir alcançar. O carro é fantástico mas ainda estou em fase de adaptação. Amanhã serão quase quatrocentas quilómetros onde tentaremos evoluir", frisou.