Crónica Record: Miguel Barbosa na Baja TT Sharish Gin Reguengos Mourão - prólogo

Miguel Barbosa está de regresso aos palcos das competições nacionais de todo-o-terreno. Oito vezes campeão nacional da modalidade e recordista de vitórias em Reguengos de Monsaraz, foi desafiado a testar na prova alentejana o novo Polaris que o construtor americano lançou recentemente e que irá disputar provas nacionais em 2023.



"Esta é uma das minhas provas de eleição do Campeonato. Hoje desenrolou-se o prólogo, de 10km. Esta é uma prova que já venci por nove vezes. Gosto bastante deste tipo de estradas, muito rolantes e rápidas, intercaladas com algumas zonas técnicas. A Baja Sharish Gin conta com uma excelente organização, com muito público a acompanhar a corrida ao longo de todas as especiais. Desta vez estive presente de um modo diferente, não em competição, mas a abrir o prólogo com a organização. Obrigado ao Jorge Branco pelo convite de poder pilotar um novo Polaris que vai chegar a Portugal, um carro que gostei bastante. É para mim uma honra poder estrear aqui este exemplar. Fiquei bastante impressionado com o motor. Amanhã são mais 300 km repartidos por dois setores seletivos. Amanhã começa a ação a sério."