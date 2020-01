A carregar o vídeo ...

Momento insólito aos 25' do Wolverhampton-Manchester City . Rui Patrício defendeu o penálti de Sterling mas o árbitro mandou repetir o lance, por invasão da área antes do tempo. À segunda tentativa, o guarda-redes português voltou a travar o remate do avançado inglês mas acabaria por sofrer golo na recarga...