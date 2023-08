Cruzamento largo de Bradaric e Candreva fez isto: o golaço que gelou o Olímpico de Roma

Antonio Candreva bisou no empate (2-2) da Salernitana, de Paulo Sousa, na visita à Roma, de José Mourinho. O segundo golo do médio italiano, de 36 anos, é um autêntico golaço que gelou a Olímpico de Roma, visto que colocou os visitantes em vantagem (1-2). O que valeu à equipa da capital italiana, que contou com Rui Patrício e Renato Sanches, foi o também segundo golo de Belotti no jogo, aos 82 minutos. [Vsports]