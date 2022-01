Diogo Jota voltou a ser decisivo na vitória do Liverpool em Selhurst Park, casa do Crystal Palace. Depois de iniciar a jogada que resulta no segundo golo dos reds, o avançado internacional português sofreu um penálti na altura em que o adversário ameaçava o empate. Chamado a marcar, Fabinho não falhou e fez o 1-3 final. [Vídeo: VSports]