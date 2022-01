CSKA Moscovo seduz Yusuf Yazici com as... "Natashas" da Rússia

A carregar o vídeo ...

Yusuf Yazici trocou o campeão francês Lille pelo CSKA Moscovo, onde vai agora jogar por empréstimo. Os russos quiseram inovar nas redes sociais e publicaram um vídeo onde simulam uma conversa com o avançado, cativando-o com as... "Natashas" da Rússia. Yazici terá dito logo que 'sim' com a oferta mas a brincadeira acabou com um pedido de desculpas da responsável pela área da comunicação do CSKA, Katerina Kirilcheva. O vídeo foi, entretanto, apagado.