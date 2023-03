A carregar o vídeo ...

Cucurella sublinhou, em entrevista à ESPN, a sua admiração por Enzo Fernández, revelando que conheceu o médio argentino, agora seu companheiro de equipa no Chelsea, no Mundial. "Vi-o no Mundial e gostei muito, mas nem sabia onde jogava. Tive de ir pesquisar ao telemóvel", confessou o espanhol. (Vídeo: ESPN)