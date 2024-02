Curry vai a caminho do túnel e leva o pavilhão ao rubro com um cesto do outro mundo

A carregar o vídeo ...

Mesmo marcando 41 pontos Stephen Curry não conseguiu evitar a derrota dos Golden State Warriors na última jornada da NBA, diante dos LA Clippers (130-125), mas fez as delícias dos adeptos com este lançamento completamente inesperado. A caminho do balneário, depois do aquecimento e ainda antes do jogo começar, o triplista atirou a bola ao cesto que estava do outro lado campo... e entrou!