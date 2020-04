Da ansiedade pelo fim à festa no hotel: jogadores do FC Porto recordam título da Youth League

A carregar o vídeo ...

Foi precisamente há um ano que a equipa de sub-19 do FC Porto subiu ao topo da Europa, conquistando o título da Youth League , prova da UEFA que é modelo paralelo à Liga dos Campeões mas no escalão de juniores. Ora, volvido um ano desde o feito, os dragões colocaram um vídeo nas redes sociais no qual os jogadores que marcaram presença nessa final, em Nyon, recordam as emoções do dia. Da ansiedade pelo apito final à festa no hotel, passando também pela chegada ao aeroporto Sá Carneio e a ida à Câmara Municipal, todos os momentos desse dia são passados em revista. [Vídeo: Twitter do FC Porto]