Da assistência ao livre direto travado pelo poste: os melhores lances de Bruno Fernandes frente ao Chelsea

Bruno Fernandes cumpriu apenas o segundo jogo com a camisola do Manchester United mas foi uma das principais figuras no triunfo dos red devils em Londres diante do Chelsea. O médio português comandou o meio campo da equipa de Solskjaer, assistiu Maguire para golo e ainda atirou uma bola ao poste, além de inúmeros passes decisivos e pormenores técnicos bastante interessantes. [Vídeo Youtube]