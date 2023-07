Da boa disposição de Amorim à boleia de Paulinho: assim foi o arranque da pré-época do Sporting

A carregar o vídeo ...

O Sporting arrancou este domingo a pré-temporada 2023/24 com os habituais exames médicos, mas ainda sem qualquer reforço anunciado e com muitas indefinições no plantel que estará ao serviço de Rúben Amorim. O treinador foi o primeiro a chegar à Academia de Alcochete, pelas 7h15, e logo depois entrou nas instalações o guarda-redes Franco Israel. Os jogadores subiram ao relvado para realizar testes físicos e houve quem aproveitasse a boleia do roupeiro Paulinho! [Vídeo Instagram Sporting]