O Sporting partilhou um vídeo em que mostra os bastidores do estágio realizados em Lagos, no Algarve, entre 23 e 30 de julho. A visita de Bruno Fernandes, as brincadeiras com Paulinho ou as cantorias dos reforços em cima da cadeira são alguns dos momentos registados pelas câmeras. [Vídeo: Sporting CP]