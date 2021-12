A carregar o vídeo ...

No programa 'El Día Después', da Movistar +, o humorista Raúl Pérez fez uma imitação brilhante de Luka Modric, médio do Real Madrid, na qual não esqueceu o gosto que o croata tem pelo exterior, fazendo ainda alusão à ex-namorada do jogador dos merengues. [Vídeo: Youtube]