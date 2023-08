A carregar o vídeo ...

O FC Porto divulgou esta sexta-feira um vídeo nas suas redes sociais e no Youtube, no qual Evanilson e Pepê avaliam o estilo dos seus companheiros na equipa de Sérgio Conceição. Um momento de boa disposição dos dois jogadores, que acabaram depois por olhar também para o look um do outro. [Vídeo: Youtube FC Porto]