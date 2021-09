Da entrada furtiva ao cofre a rebolar: craque do Chelsea mostra como lhe assaltaram a casa

A carregar o vídeo ...

A casa de Reece James foi assaltada na noite de terça para quarta-feira e o defesa inglês do Chelsea partilhou as imagens de videovigilância, onde é possível ver como os cinco ladrões atuaram. Acabaram por levar um cofre bem pesado que, segundo o jogador, continha alguns bens pessoais. "Não tenho joias em casa, mas no cofre estavam as medalhas de vencedor da Liga dos Campeões e da Supertaça, bem como a de finalista do Euro'2020", lamentou-se Reece James, nas redes sociais, onde fez um apelo: "Peço a todos os adeptos do Chelsea e da seleção inglesa que me ajudem a identificar e a entregar estes indivíduos, porque as provas contra eles estão avolumar-se."