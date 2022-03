Alexia Putellas fez a formação no Barcelona e tem sido de blaugrana que tem dado cartas no futebol feminino. A médio, de 28 anos tem sido peça-chave no Barça, único clube que conheceu na carreira até ao momento, tendo conquistado três prémios individuais em 2021: jogadora do ano para a UEFA, FIFA The Best e Bola de Ouro. Veja a evolução da internacional espanhola. [Vídeo: One Football]