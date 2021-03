Da grave lesão ao regresso: Gonçalo Paciência mostra todo o processo de recuperação

A carregar o vídeo ...

"Não importa o que digam, quem o diz ou como o dizem. Nunca é tarde. Pensa sempre que algo bonito está por vir. Eles apenas sabem o meu nome. A história, essa vou continuar a escrevê-la. Agora é tempo de elevar o nível e em breve estarei de volta à Bundesliga". Foi desta forma, com uma legenda 'poderosa', que Gonçalo Paciência mostrou o longo processo de recuperação da grave lesão que sofreu há quase quatro meses num treino do Schalke 04. Num vídeo divulgado nas redes sociais, o avançado mostra o momento da lesão, os passos que deu para a debelar e acaba com uma questão "adivinhem quem está de volta".