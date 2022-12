A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição foi distinguido com um Dragão de Ouro na gala do FC Porto que decorreu na noite de segunda-feira [ontem]. Convidado a falar sobre o prémio, o treinador dos dragões explicou a forma como vê o troféu, que de alguma forma consegue representar todos os departamentos do clube. [Vídeo: Cortesia Porto Canal]