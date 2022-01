Da ovação às lágrimas de emoção: assim foi o jogo mais difícil da carreira de Rui Silva

A carregar o vídeo ...

Este domingo, diante do Celta de Vigo, Rui Silva terá disputado um dos jogos mais difíceis da sua carreira. Não pela dificuldade do adversário, mas antes pelo delicado momento pessoal que vivia, já que apenas três dias antes tinha perdido o seu pai. Mesmo assim, o guardião português do Betis foi a jogo e o seu esforço foi reconhecido por tudo e todos. De adeptos a colegas até a adversários... (vídeo: El día después)