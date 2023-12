Da 'palmadinha' de Mourinho ao abraço de Renato: as imagens da emoção de Pisilli após o 1.º golo pela Roma

A carregar o vídeo ...

A AS Roma partilhou este sábado nas redes sociais imagens do momento de emoção de Niccolò Pisilli, jovem médio de apenas 19 anos que na última quinta-feira se estreou a marcar pela equipa principal romana no jogo contra o Sheriff Tiraspol, da 6.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa. Nas imagens partilhadas na página oficial do clube na rede social 'X' (antigo Twitter), é possível ver o momento em que Mourinho deu uma palmadinha nas costas do jovem, assim como o longo abraço de Renato Sanches ao companheiro de equipa. [Vídeo: AS Roma/X]