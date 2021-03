A carregar o vídeo ...

A NBA é mundialmente conhecida como o palco das principais estrelas do planeta basquetebol, mas até ali, onde estão os melhores dos melhores, há momentos dignos... da Liga dos Últimos. Foi o que se viu no jogo entre Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder, com meio minuto de péssimo basquetebol, com a cereja no topo do bolo a ser mesmo o duplo falhanço a abrir a jogada por parte de Théo Maledon.