A carregar o vídeo ...

O V. Guimarães está neste momento a treinar e com o trabalho aberto aos adeptos. Alberto Baio, defesa-direito dos sub-19, foi motivo da praxe do plantel e a presença de várias crianças do Jardim de Infância Fraterna serviu para animar o treino. Tounkara, central, Luís Esteves, médio, e Afonso Freitas, defesa-esquerdo, todos da equipa B, também integram a sessão.