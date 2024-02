A carregar o vídeo ...

O Sporting publicou nas redes sociais o habitual vídeo de bastidores, desta feita sobre a vitória em Moreira de Cónegos, por 2-0. Destaque para as praxes a Francisco Silva e Koindredi, assim como para as celebrações do 29.º aniversário de Matheus Reis, que fez questão de dar a primeira fatia do bolo a Rúben Amorim.