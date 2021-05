A carregar o vídeo ...

O Trofense assegurou a subida à 2.ª Liga no passado sábado e o clube publicou, esta segunda-feira, um vídeo a mostrar alguns momentos da festa. Já depois de mostrar uma 'premonição' do técnico Rui Duarte antes do último jogo da primeira fase do campeonato, o emblema trofense partilhou também os festejos dos jogadores e dos adeptos no regresso ao seu estádio.