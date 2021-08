Antigos colegas de equipa na Atalanta, Pierluigi Gollini e Cristian Romero reencontram-se no Tottenham e o guardião fez questão de receber o seu novo companheiro de uma forma bem especial. Este foi um dos momentos mais marcantes do primeiro dia do novo defesa de Nuno Espírito Santo no Tottenham (Vídeo: One Football)