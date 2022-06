Portugal passou com distinção o primeiro teste antes do Europeu'2022 de futebol feminino ao golear a Grécia por 4-0, num encontro em que a capitã Dolores Silva abriu o marcador de penálti, Kika Nazareth estreou-se a marcar por Portugal (com um 'bis' e um golo de levantar o estádio) e Jéssica Silva ainda brilhou com uma 'trivela'. [Vídeo: OneFootball]