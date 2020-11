A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira chegou ontem ao Brasil e não tardou a arregaçar as mangas. O novo treinador do Palmeiras conheceu a academia, foi apresentado a todos os diretores do clube, assistiu à vitória da equipa diante do Atlético-MG, por 3-0, e ainda falou com os jogadores. (Vídeo GloboEsporte)