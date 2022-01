Dakar'2022: Giniel De Villiers abalroou motard mas escapa a penalização

A carregar o vídeo ...

A primeira etapa do Dakar'2022 foi de polémica para o sul-africano Giniel de Villiers. Tudo por causa deste momento com o motard chileno Cesar Zumaran, no qual este último acabou por ser mesmo abalroado. Apesar da gravidade da situação - o sul-americano ficou largos minutos parado para se recompor -, De Villiers não foi penalizado pela direção de corrida.