O Dakar'2023 arranca no último dia do ano com o prólogo. Entre a meta e o início da próxima etapa, a organização irá montar uma espécie de zona de descanso, que albergará entre 2.500 a 3.000 pessoas - entre pilotos, mecânicos, jornalistas, etc... O primeiro bivouac (acampamento temporário) situa-se no Sea Camp (Campo de Mar, em inglês), que já está operacional. [Vídeo: Dakar]