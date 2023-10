A carregar o vídeo ...

Quando confrontado com a estreia de João Neves na Seleção Nacional, Diogo Dalot antecipou a praxe ao jovem médio do Benfica... mas a deixou a batuta do lado dos pesos pesados do balneário. O lateral do Manchester United disse ainda que o mais recente 'reforço' da equipa das quinas tem mostrado qualidade e que a convocatória é merecida.