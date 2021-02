«Damos a cara pelos heróis sem rosto»: Rio Ave deixa homenagem em dia de Carnaval

A carregar o vídeo ...

"Neste Carnaval usamos todos máscara!". É o lema que o Rio Ave utilizou para deixar uma forte mensagem neste dia de Carnaval, através de um vídeo nas suas redes sociais. Em pouco menos de um minuto e em silêncio, o vídeo mostra diversos elementos do clube, desde o presidente António Silva Campos ao capitão Tarantini, passando por elementos da estrutura e do staff, a colocarem máscara de proteção. "Damos a cara pelos heróis sem rosto. Em silêncio pelos que não resistiram e em homenagem aos que lutam todos os dias para salvarem vidas", escreveram os rioavistas na descrição do vídeo.