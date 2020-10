Dana White desafia McGregor e Poirier após guerra de palavras com o irlandês

A carregar o vídeo ...

Nas redes sociais, Dana White e Conor McGregor iniciaram uma guerra de palavras, com o lutador irlandês a chamar de mentiroso ao presidente do UFC. E ainda o conflito está quente e já Dana White quer aproveitar para lançar um desafio. Em conversa no 'Barstool Sports', o presidente do UFC afirmou ter oferecido um combate entre Conor McGregor e Dustin Poirier, aproveitando que os dois lutadores estão a promover um combate solidário a 12 de dezembro em Dublin. Poirier já veio a público responder, tendo dado sinal positivo. Já McGregor mantém o silêncio.