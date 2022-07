Dana White surpreende youtuber e oferece 250 mil dólares... em 'cash'

A carregar o vídeo ...

É sabido que o UFC é uma enorme máquina de fazer milhões, mas Dana White levou a excentricidade a outro nível esta semana. Por ocasião do aniversário do youtuber Kyle Forgeard, de quem é bastante amigo, o patrão do campeonato de artes marciais mistas decidiu prescindir da habitual correria e indecisão na hora de escolhas prendas e, ao invés, foi ao banco levantar 250 mil dólares e entregá-los assim. Em 'cash'. A reação de Forgeard foi de espanto: "250 mil dólares de prenda no meu aniversário oferecidos pelo meu melhor amigo e mentor. Não sabia quanto dinheiro tinha até agora. Estou em choque. Muito obrigado", escreveu o youtuber.



Parte do dinheiro já foi gasto e, arriscamos dizer, bem gasto. Nas redes sociais, Kyle partilhou um outro vídeo, no qual mostra o momento em que entregou vários maços de notas a uma mãe solteira, que juntamente com a sua filha não perde nenhum dos seus podcast: "Não estão na melhor situação financeira neste momento, por isso sabe bem poder ajudar quem te apoia".