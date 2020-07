A carregar o vídeo ...

Depois de uma carreira recheada de títulos na Europa, Dani Alves regressou ao Brasil e está a cumprir a segunda temporada com a camisola do São Paulo. Apesar dos 37 anos, o internacional canarinho ainda está aí para as curvas e este grande golo que marcou durante um treino prova isso mesmo. [Vídeo: Twitter São Paulo].