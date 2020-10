Dani Alves quis fazer brincadeira mas acabou criticado: «Dormindo igual dorme em campo»

A carregar o vídeo ...

A boa disposição de Dani Alves é conhecida, mas o veterano do São Paulo tem estado aquém do esperado no que diz respeito ao futebol e mesmo nas brincadeiras que habitualmente faz nas redes sociais o internacional brasileiro tem sido duramente criticado. "Tá dormindo? Você já dorme em campo", "Eita, dormindo igual no campo, né? Mudou nada", "Parece que tá no campo!", "Tá dormindo desde a volta dos jogos nessa pandemia, acorda ai por favor", "Como você consegue dormir na sua casa depois de dormir o jogo todo ontem mano? Queria ter esse sono", são alguns dos muitos comentários ao vídeo que o central publicou nas redes sociais. No jogo deste domingo, entre o São Paulo e o Fortaleza (terminou empatado 2-2), Dani Alves foi, segundo a imprensa brasiliera, o segundo jogador que mais passes errou: 13 vezes.