Daniele De Rossi, que no início do ano anunciou o fim da sua carreira de futebolista - jogou 18 anos na Roma e os últimos 5 meses no Boca Juniors -, disfarçou-se e foi ao estádio assistir ao dérbi entre a Roma e a Lazio do último fim-de-semana (1-1) no meio da claque. Veja como tudo aconteceu.