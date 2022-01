Daniil Medvedev perde a cabeça e atira ao árbitro de cadeira: «És estúpido?»

A carregar o vídeo ...

O russo Daniil Medvedev perdeu a cabeça durante o encontro das meias-finais do Open da Austrália por o árbitro de cadeira não punir Stéfanos Tsitsipás, que estaria a receber indicações do pai. "És estúpido? O pai dele pode falar a cada ponto?", questionou o número dois mundial. Medvedev acabou por vencer, com os parciais de 7-6 (5), 4-6, 6-4 e 6-1, e na final vai medir forças com Rafael Nadal. (Vídeo Twitter)