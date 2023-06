Danilo Pereira 'atira-se' à TAP: «Daqui a nada investem-se mais uns milhões para isto...»

A carregar o vídeo ...

O internacional português Danilo Pereira recorreu, esta quinta-feira, às redes sociais para deixar algumas críticas à TAP, depois de ter ficado, segundo o próprio, parado mais de 40 minutos dentro de um autocarro no aeroporto. "40 minutos parados com um autocarro lotado de pessoas e com um calor agradável. E quando se pede explicações, os passageiros é que estão errados. Muito bem TAP, o bom é que daqui a nada se investem mais uns milhões para isto", escreveu o jogador no Instagram. (Vídeo: Instagram/Danilo Pereira)