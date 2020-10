'Dar a Roda ao João': o vídeo de apoio a João Almeida que faz furor nas redes sociais

A carregar o vídeo ...

Por estes dias, mercê da liderança no Giro'2020, João Almeida é certamente um dos temas mais falados de norte a sul de Portugal. A febre em torno do ciclista da Deceuninck–Quick-Step é grande e recentemente levou à criação de um vídeo de apoio com mensagens de vários fãs, mas também de colegas de profissão do jovem de 22 anos. Está disponível no YouTube e dá pelo nome de 'Dar a roda ao João'