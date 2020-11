A carregar o vídeo ...

O português José de Sousa derrotou, esta segunda-feira, o australiano Simon Whitlock por 16-12 apurou-se para a final do Grand Slam 2020 de dardos, torneio anual da Professional Darts Corporation (PDC) ao qual só têm acesso alguns dos melhores jogadores do mundo. E na sua camisola tinha escrito 'The Special One'.