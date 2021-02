Darwin Núñez tentou, já perto do encontro entre Benfica e Vitória de Guimarães, fazer aquilo que as águias ainda não tinham conseguido em fazer durante 88 minutos: o golo. O avançado uruguaio arrancou com bola, deixou dois adversários para trás e rematou do meio da rua para defesa de Trmal. [Vídeo: VSports]