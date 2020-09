A carregar o vídeo ...

Darwin Núñez afirmou esta sexta-feira, durante a sua apresentação oficial pelo Benfica, não estar por dentro do trabalho desempenhado por Jorge Jesus ao longo da sua carreira, ele que é o treinador mais titulado da história das águias. Contudo, o avançado uruguaio revelou ser do seu conhecimento a conquista "de muitos títulos" de JJ no Flamengo.