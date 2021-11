Das camisolas autografadas à idolatria por Ayrton Senna: Abel recebeu Lando Norris e Callum Ilott no Allianz Parque

A carregar o vídeo ...

O Palmeiras recebeu Lando Norris e Callum Ilott, piloto principal da McLaren e piloto reserva da Ferrari, respetivamente, no Allianz Parque durante a vitória do verdão frente ao Atlético Goianiense (4-0) , e o clube partilhou agora alguns momentos vividos nos bastidores com o treinador português, que revelou ser um grande fã de desportos motorizados, assim como a sua idolatria por Ayrton Senna. (Vídeo: YouTube/TV Palmeiras)