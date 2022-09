Das indicações do treinador no balneário à festa inesperada: Brugge mostra bastidores da goleada no Dragão

A carregar o vídeo ...

O Club Brugge divulgou esta sexta-feira os bastidores da goleada ao FC Porto, no Estádio do Dragão, na 2.ª jornada da Liga dos Campeões. Carl Hoefkens, técnico do clube belga, aparece muito interventivo no vídeo, onde também se pode ver a festa que os adeptos visitantes fizeram nas bancadas ao longo do jogo. [Vídeo: Twitter Club Brugge]